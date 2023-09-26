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Авиация ВС РФ поразила пункт временной дислокации ВСУ в Максимильяновке

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили 26 сентября сообщил, что российская авиация поразила пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Максимильяновке Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Штурмовой и армейской авиацией группировки нанесено поражение по командно-наблюдательному пункту 109-й бригады территориальной обороны в Красногоровке, по пункту временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Максимильяновке, а также по живой силе и военной технике в 27 районах», — приводит его слова ТАСС.

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Накануне экипажи Су-34 Центрального военного округа уничтожили командно-наблюдательные пункты противника и пункты управления беспилотниками на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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