Авиация ВС РФ поразила пункт временной дислокации ВСУ в Максимильяновке
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили 26 сентября сообщил, что российская авиация поразила пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Максимильяновке Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Штурмовой и армейской авиацией группировки нанесено поражение по командно-наблюдательному пункту 109-й бригады территориальной обороны в Красногоровке, по пункту временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Максимильяновке, а также по живой силе и военной технике в 27 районах», — приводит его слова ТАСС.
Накануне экипажи Су-34 Центрального военного округа уничтожили командно-наблюдательные пункты противника и пункты управления беспилотниками на краснолиманском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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