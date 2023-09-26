Группировка «Юг» отразила девять атак штурмовиков ВСУ на донецком направлении

Бойцы Южной группировки войск отразили девять атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в результате чего потери противника составили более 230 военнослужащих. Об этом 26 сентября ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 53-й, 54-й и 110-й механизированных бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины», — сказал он.

По данным начальника пресс-центра группировки, в число потерь со стороны ВСУ также входят танк, три БМП, 12 автомобилей и склад боеприпасов.

«В ходе контрбатарейной борьбы враг утратил две САУ Krab польского производства, одну гаубицу Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, орудие Д-30 в Белой Горе, Клещеевке, Звановке», — рассказал Минесашвили.

Ранее в этот же день военнослужащие расчета ЗРК «Тунгуска» ликвидировали воздушную цель украинских боевиков.

Также сообщалось, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа уничтожили вскрытые разведкой командные пункты и скопления бронетехники украинских боевиков в зоне проведения СВО на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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