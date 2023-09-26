Реклама
Прямой эфир
Мир
Росатом поставил пятый за год корпус атомного реактора
Общество
В 2023 году УК подняли цены на ЖКУ в среднем на 3%
Общество
В Хакасии нашли пропавших в тайге подростков
Мир
В Европарламенте заявили об отсутствии планов ЕС вводить санкции против Баку
Экономика
Нефтегазовым компаниям могут ввести налог на сверхприбыль
Мир
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Мир
Ульянов усомнился в приверженности США ценности суверенитета государств
Экономика
Экспорт зерна из России подскочил в 2,2 раза
Мир
Посольство России осудило чествование ветерана СС в парламенте Канады
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +19 градусов 26 сентября
Мир
В Польше заявили о планах Запада свергнуть правительство страны с помощью Киева
Экономика
Samsung возобновил поддержку партнеров в России
Туризм
Туристы из РФ могут получить визу в Эфиопию по прибытии в страну
Мир
В посольстве РФ заявили о скором появлении представительства в Республике Сербской
Сюжет:

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов в зоне СВО

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 26 сентября сообщил, что российские военные уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад боеприпасов в районе Новодонецкого.

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации уничтожен опорный пункт ВСУ и полевой склад боеприпасов в районе Новодонецкого. Огнем артиллерии пресечена деятельность трех разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного, а также пикап с националистами в районе Левадного», — приводит его слова «РИА Новости».

Отмечается, что поражены пункты временной дислокации украинских боевиков в Новомихайловке и в Константиновке. Расчетом самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» нанесен удар по пункту временной дислокации противника в Зеленом Поле.

Как указал Чехов, в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли артиллерийское орудие Д-20 и два минометных расчета. Также российская авиация поразила пункты сосредоточения живой силы и техники противника в районах Новомихайловки, Шахтерского, Зеленого Поля, Старомайорского и Урожайного.

Системный взлом: в ВС России появится новый тип бригад
Разведывательно-штурмовые соединения будут созданы во всех армиях и корпусах

Ранее в этот день Минобороны РФ показало боевую работу штурмовых отрядов Воздушно-десантных войск (ВДВ) при поддержке бронегруппы на БМД-4М и Т-90М по захвату и зачистке позиций ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023