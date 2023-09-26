ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 26 сентября сообщил, что российские военные уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад боеприпасов в районе Новодонецкого.

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации уничтожен опорный пункт ВСУ и полевой склад боеприпасов в районе Новодонецкого. Огнем артиллерии пресечена деятельность трех разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного, а также пикап с националистами в районе Левадного», — приводит его слова «РИА Новости».

Отмечается, что поражены пункты временной дислокации украинских боевиков в Новомихайловке и в Константиновке. Расчетом самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» нанесен удар по пункту временной дислокации противника в Зеленом Поле.

Как указал Чехов, в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли артиллерийское орудие Д-20 и два минометных расчета. Также российская авиация поразила пункты сосредоточения живой силы и техники противника в районах Новомихайловки, Шахтерского, Зеленого Поля, Старомайорского и Урожайного.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало боевую работу штурмовых отрядов Воздушно-десантных войск (ВДВ) при поддержке бронегруппы на БМД-4М и Т-90М по захвату и зачистке позиций ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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