Реклама
Прямой эфир
Мир
Росатом поставил пятый за год корпус атомного реактора
Общество
В 2023 году УК подняли цены на ЖКУ в среднем на 3%
Общество
В Хакасии нашли пропавших в тайге подростков
Мир
В Европарламенте заявили об отсутствии планов ЕС вводить санкции против Баку
Экономика
Нефтегазовым компаниям могут ввести налог на сверхприбыль
Мир
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Мир
Ульянов усомнился в приверженности США ценности суверенитета государств
Экономика
Экспорт зерна из России подскочил в 2,2 раза
Мир
Посольство России осудило чествование ветерана СС в парламенте Канады
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +19 градусов 26 сентября
Мир
В Польше заявили о планах Запада свергнуть правительство страны с помощью Киева
Экономика
Samsung возобновил поддержку партнеров в России
Туризм
Туристы из РФ могут получить визу в Эфиопию по прибытии в страну
Мир
В посольстве РФ заявили о скором появлении представительства в Республике Сербской

Росатом поставил пятый за год корпус атомного реактора

0
Фото: Росатом
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С производственной площадки машиностроительного дивизиона Росатома в Волгодонске отгружен пятый за этот год корпус атомного реактора, предназначенного для строящегося 3-го энергоблока АЭС «Аккую» – первой атомной станции в Турции. Об этом, 25 сентября, заявил Росатом на своем официальном сайте.

Отмечается, что такой объем отгрузок на сегодняшний день стал абсолютным рекордом для отечественного атомного машиностроения.

По мнению гендиректора машиностроительного дивизиона Росатома – АО «Атомэнергомаш» Игоря Котова, атомная энергетика — самая открытая с точки зрения изготовления оборудования, так как здесь не должно быть недомолвок.

Он добавил, что заказчики, приехавшие в Волгодонск, проживают там фактически три года.

Новое оборудование будет направлено заказчику ровно через три года с момента отгрузки корпуса реактора для первого энергоблока станции.

«Это самый лучший пример высокотехнологичного экспорта, наша продукция востребованная, качественная», — подчеркнул министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев также поделился позитивным настроев относительно будущего развития российского производства и его поставок за рубеж.

«С выходом Росатома на серийное строительство АЭС в России и за рубежом у нашего машиностроительного дивизиона кратно возрос объем работы. Атомные машиностроители успешно справляются с этой задачей и даже выходят на новые рекорды» — отметил он.

По его словам, портфель проектов «Атоммаша» на сегодня составляет 33 энергоблока в 11 странах. Лихачев убежден, что надежная и ритмичная работа предприятия дает уверенность в том, что все эти проекты будут реализованы успешно и в срок, а значит, Россия сохранит свои лидирующие позиции на мировом атомном рынке.

В ресурсе событий: Россия поставила первую партию топлива на АЭС «Аккую»
Сколько денег станция сэкономит Турции и когда она запустится в полную силу

Переговоры министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара с главой «Росатома» по поводу строительства АЭС «Аккую» прошли 25 июля.

Проект строительства АЭС реализуется на основе соглашения между РФ и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. Предполагается, что станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023