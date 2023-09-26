Росатом поставил пятый за год корпус атомного реактора

С производственной площадки машиностроительного дивизиона Росатома в Волгодонске отгружен пятый за этот год корпус атомного реактора, предназначенного для строящегося 3-го энергоблока АЭС «Аккую» – первой атомной станции в Турции. Об этом, 25 сентября, заявил Росатом на своем официальном сайте.

Отмечается, что такой объем отгрузок на сегодняшний день стал абсолютным рекордом для отечественного атомного машиностроения.

По мнению гендиректора машиностроительного дивизиона Росатома – АО «Атомэнергомаш» Игоря Котова, атомная энергетика — самая открытая с точки зрения изготовления оборудования, так как здесь не должно быть недомолвок.

Он добавил, что заказчики, приехавшие в Волгодонск, проживают там фактически три года.

Новое оборудование будет направлено заказчику ровно через три года с момента отгрузки корпуса реактора для первого энергоблока станции.

«Это самый лучший пример высокотехнологичного экспорта, наша продукция востребованная, качественная», — подчеркнул министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев также поделился позитивным настроев относительно будущего развития российского производства и его поставок за рубеж.

«С выходом Росатома на серийное строительство АЭС в России и за рубежом у нашего машиностроительного дивизиона кратно возрос объем работы. Атомные машиностроители успешно справляются с этой задачей и даже выходят на новые рекорды» — отметил он.

По его словам, портфель проектов «Атоммаша» на сегодня составляет 33 энергоблока в 11 странах. Лихачев убежден, что надежная и ритмичная работа предприятия дает уверенность в том, что все эти проекты будут реализованы успешно и в срок, а значит, Россия сохранит свои лидирующие позиции на мировом атомном рынке.

Переговоры министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара с главой «Росатома» по поводу строительства АЭС «Аккую» прошли 25 июля.

Проект строительства АЭС реализуется на основе соглашения между РФ и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. Предполагается, что станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт.