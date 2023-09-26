Врач назвала причины осенней хандры

Диетолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Елена Федорова 26 сентября рассказала о причинах осенней хандры.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что смена настроения может быть спровоцирована частыми простудами и снижением иммунитета.

Врач посоветовала в осенний период добавить в свой рацион витамины С, Е и D. При выраженном стрессе Федорова рекомендовала принимать магний 400–800 мг и магниевые ванны с солью Эпсома.

Также, по словам диетолога, при повышенной утомляемости можно сдать общий и биохимический анализы крови, проверить уровень витамина D. Отклонения от нормы может означать начало воспалительного процесса, обострения хронической патологии, анемии.

«Очень часто наблюдается проблема выпадения волос, ломкость ногтей, сухость кожи осенью. Во многом это связано с тем, что летом больше солнца, водных процедур, полноценное питание, обогащенное фруктами и овощами, и меньше стресса, и когда наступает осенний период, организму требуется помощь в виде приема комплексов витаминов, увлажнения кожи, увлажнения воздуха в помещении с помощью увлажнителя, полноценного питания», — добавила она.

Как указала Федорова, в борьбе с осенней хандрой могут помочь здоровый сон продолжительностью 7–8 часов, прогулки, соблюдение распорядка дня, увеличение двигательной активности и полноценное питание.

Ранее, 22 сентября, терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков сказал, что для борьбы с осенней усталостью необходимо ежедневно поддерживать физическую активность, проводить больше времени на свежем воздухе, бывать за городом, где воздух чище и лучше насыщен кислородом, а также соблюдать режим труда и отдыха.

20 сентября нейропсихолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина назвала способы борьбы с осенней хандрой. Она отметила, что необходимо следить за питанием — употреблять необходимое количество овощей и фруктов, чтобы получать витамины. Также врач рекомендовала обратить внимание на продукты, богатые триптофаном.