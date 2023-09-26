В Уфе обрушилась стена хлебокомбината из-за пожара

В Уфе в ночь на 26 сентября загорелся корпус хлебокомбината. В результате возгорания обрушилась одна из стен. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Отмечается, что общая высота горевшего здания — 30 м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Площадь возгорания составила 60 кв. м. По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек, его госпитализировали.

Горел технический этаж. В настоящий момент пожар локализован. К тушению привлечено 32 человека и 15 единиц техники.

Ранее, 22 сентября, пожар площадью 300 кв. м произошел в торговом центре в Майкопе. Эвакуация не потребовалась: в здании на момент пожара не было людей.