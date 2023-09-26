На супругу хирурга Хайдарова подали в суд за личное фото клиентки мужа

Супруга звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши опубликовала в своих социальных сетях полуобнаженные фотографии участницы телешоу «Перезагрузка» Алевтины, после чего на нее подали в суд.

Алевтина стала участницей шоу в 2021 году. В его рамках Тимур Хайдаров провел девушке операцию по подтяжке груди и уменьшению веса.

После того как Сильваши опубликовала фото Алевтины, та написала ей с вопросом, зачем она выложила у себя чужие фотографии. На что Сильваши ответила, что участница шоу якобы подписала соглашение на публикацию фотоматериалов до и после процедур.

«Я подписывала соглашение с телеканалом, в чьем шоу я принимала участие, подписывала с клиникой. Но никак не с ней, чтобы она выставила меня у себя на странице… Фотографии выставлены порнографического содержания: фамилия, имя, сколько мне лет, что я мать двух детей, какие у меня комплексы», — подчеркнула пострадавшая в беседе с «Известиями».

После случившегося Алевтина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Помогает ей защищать свои права юрист Елена Сенина.

«Незаконный сбор информации о личной жизни, равно как и распространение информации конфиденциального характера, караются по закону. Светлана Сильваши не имеет никакого отношения ни к телепроекту, в котором принимала участие Алевтина, ни к клиникам, в которых оперировалась, ни к процессу лечения», — указала Сенина.

По словам юриста, Сильваши без законных на то оснований ассоциировала себя с супругом, однако не имела права использовать материалы, которые мог, согласно подписанному договору, использовать Хайдаров и клиники.

В свою очередь Сильваши заявила, что на нее специально организовали травлю, и подала ответный иск в правоохранительные органы.

«Наши заявления, которые были поданы ранее в МВД России, поставлены по моему обращению на контроль в центральную прокуратуру России, Москвы и Московской области», — сообщила «Известиям» Сильваши.

При этом клиники и Хайдаров официально согласились на проведение конфиденциальных посреднических переговоров. Документ есть в распоряжении «Известий». В связи с этим юрист Сенина предположила, что Сильваши «ведет свою игру», не согласовывая свои действия с супругом.

Сам Хайдаров в настоящий момент пытается разрешить ситуацию с десятками обвинений в свой адрес. Его пациентки начали массово жаловаться на то, что их изуродовали. Среди недовольных клиенток — певица Слава и Любовь Успенская.

Ранее, 22 августа, Хайдаров назвал обвинения пациенток волной хейта и фейков. При этом он отметил, что его недоброжелатели обсуждают не только его профессиональную деятельность, но и переходят на личности.

В конце июля стало известно, что несколько девушек обвинили Хайдарова в неудачных операциях по преображению. Это произошло после того, как певица Слава публично заявила, что осталась недовольна пластикой груди, которую делала у него.