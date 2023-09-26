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Российские десантники отбили опорный пункт ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны РФ 26 сентября показало боевую работу штурмовых отрядов Воздушно-десантных войск (ВДВ) при поддержке бронегруппы на БМД-4М и Т-90М по захвату и зачистке позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведывательных подразделений ВДВ были выявлены позиции ВСУ.

По вскрытым огневым точкам противника было нанесено огневое поражение бронегруппой ВДВ. Подойдя на минимальное расстояние к опорному пункту противника, экипажи боевых машин десанта БМД-4М и танков Т-90М «Прорыв» с ходу прямой наводкой уничтожили живую силу и технику ВСУ.

После этого штурмовой отряд российских десантников отбил украинский опорный пункт в лесном массиве.

В результате боя боевики ВСУ отступили, бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых.

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Накануне Минобороны показало боевую работу бойцов Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации. Десантники осуществили захват опорного пункта ВСУ в лесном массиве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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