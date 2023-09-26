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Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении

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Фото: TASS/Zuma
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Посол России в США Анатолий Антонов 26 сентября призвал Вашингтон не усиливать антироссийские настроения в Армении, а также воздержаться от слов и действий, которые будут искусственно их увеличивать.

«Призываем Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, которые приводят к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении. Тем самым подтверждают, что задачей США и их союзников является не нормализация обстановки и мирное развитие Закавказья, а нанесение стратегического урона России и намеренная дестабилизация евразийского пространства с перспективой вытеснения нас из данного региона», — приводит его слова пресс-служба российского диппредставительства в Telegram-канале.

Антонов отметил, что подобными действиями американцы солидарны с «неконструктивными публичными заявлениями армянских политиков», которые стремятся избавиться от ответственности за принятые ранее неудачные решения во внутренней и внешней политике страны.

По его словам, Россия что раньше, что сейчас является верным союзником Армении и всё время старается оказывать необходимую помощь братской стране. В нее входит и отправка миротворцев в Нагорный Карабах, где российские военнослужащие отдавали свои жизни на постах.

«[Это] подчеркивает готовность России идти на сложные решения ради достижения мира между азербайджанским и армянским народами», — заключил российский посол.

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Накануне, 25 сентября, Минобороны России сообщило, что в расположении российского миротворческого контингента находятся 675 мирных жителей, в том числе 408 детей. Для них организовано размещение, питание и оказание медицинской помощи.

За последние сутки миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению по Лачинскому коридору. Нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

В этот же день правительство Армении заявило о прибытии в республику 6650 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. При этом регистрация переселенцев продолжается. В этот же день еще 2906 жителей Карабаха прибыли в Армению.

Корреспондент «Известий» Семен Еремин 24 сентября рассказал, что российские миротворцы сопровождают автобусы, которые вывозят мирных жителей из Нагорного Карабаха.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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