Перезапуск «Детей шпионов» не впечатлил критиков

«Дети шпионов: Армагеддон» вышли эксклюзивно на Netflix 22 сентября. Режиссер оригинальной серии Роберт Родригес «оживил» некогда популярную франшизу спустя 12 лет после выхода последнего фильма. Релиз рассказал полностью новую историю, а события предыдущих картин к ней не относятся.

Рецензентов из ведущих западных изданий не впечатлил фильм. На Rotten Tomatoes рейтинг релиза — 47% у критиков и 68% у рядовых зрителей. В сравнении с предыдущими фильмами результат даже не самый плохой: оценка четвертой части — 23 и 37%, у третьей — 45 и 25% соответственно. Ругают «Армагеддон» за отсутствие новых идей, за не самую качественную компьютерную графику и актерскую игру детей, которые оказались слишком маленькими для главных ролей.

Широкая аудитория была более благосклонна: зрители отметили, что «Армагеддон» понравится целевой аудитории — маленьким детям. Как написали в некоторых отзывах, шестилетний ребенок просто не заметит большинства недостатков, но будет увлечен обилием понятного юмора и экшен-сцен.

Релиз совместил в себе элементы первой части серии: родители-шпионы попадают в плен к злодею, который желает захватить мир, а одаренные дети вынуждены стать спецагентами и предотвратить кризис. Общая тематика заимствована из третьей части франшизы: в «Армагеддоне» особый упор сделан на компьютерные игры и современные технологии, в конце фильма герои тоже попадают в виртуальный геймерский мир.

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