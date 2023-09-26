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Очередь на квартиры среди детей-сирот превысила 194 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Число совершеннолетних детей-сирот, которые имеют право на предоставление жилья от государства, но не получили его, достигло 194,2 тыс., сообщили «Известиям» в пресс-службе Счетной палаты. За два года очередь выросла на 5,6 тыс. человек.

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«Сокращение задолженности по обеспечению детей-сирот жильем произошло в 21 субъекте России из 77 регионов, в которых она имелась», — говорится в ответе на запрос «Известий».

Наибольшая численность детей-сирот, пока не обеспеченных жильем, отмечается в Иркутской, Кемеровской, Омской областях и Забайкальском крае. В 2022 году в Смоленской и Тверской областях жилье предоставлялось только детям-сиротам, которые имели вступившие в силу судебные решения. Еще в десяти регионах более 90% жилых помещений детям-сиротам предоставлялись по решениям суда.

«Текущие темпы обеспечения жильем детей-сирот, прежде всего, связаны с отсутствием достаточного количества жилья у муниципальных образований регионов, а также темпами строительства жилья с использованием региональных средств», — полагают в Счетной палате.

В пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на данные регионов сообщили, что всего сирот, у которых есть право на квартиры от государства, в стране около 282 тыс. Разница с данными Счетной палаты объясняется тем, что Минпросвещения считает и тех сирот, которые могут претендовать на жилье, но которым пока не исполнилось 18 лет. А решение о том, что предоставление квартиры будет необходимо, может приниматься, когда ребенку-сироте или ребенку, оставшемуся без попечения родителей, исполнилось 14 и более лет.

В Минпросвещения отметили, что решение вопроса о предоставлении жилья сиротам «относится к полномочиям органов государственной власти субъектов России — за счет собственных средств».

«Они самостоятельно определяют формы и направления расходования средств соответствующих бюджетов, исходя из приоритетности решаемых задач», — указали в ведомстве.

Там напомнили, что с 2020 года объем средств федеральной субсидии для регионов на предоставление жилых помещений детям-сиротам составляет ежегодно 10 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Утомительное ожидание: очередь сирот на жилье увеличилась почти до 200 тыс.

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