Новостройки с террасами стали пользоваться особой популярностью в Москве

Особенной популярностью в Москве пользуются эксклюзивные форматы жилья в элитных новостройках — например, двухуровневые апартаменты, пентхаусы с террасами, виллы с патио и двориками. Об этом «Известиям» 26 сентября сообщили в девелоперской компании Rariteco.

«Клиенты с высоким бюджетом в наименьшей степени подвержены экономическим колебаниям, поэтому в рыночном сегменте жилья премиум-, элитного и делюкс-класса всегда есть покупатели», — сказала директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

За последний год заметнее всего в продаже среди всех округов Москвы увеличилось число новых жилых и апарт-комплексов в ЦАО, подсчитали аналитики компании «Метриум». На округ приходится максимальная доля строящихся проектов в продаже — 25,3%.

По данным «Метриум», всего в августе 2023 года в Москве застройщики реализовывали 418 новостроек и проектов реконструкции. В аналогичный период 2022 года их число равнялось 403, то есть общее количество проектов выросло на 15.

«Рост числа новых проектов в продаже в центре свидетельствует о том, что именно в этой локации активность застройщиков и покупателей восстанавливается быстрее всего», — пояснила Екатерина Борисова.

Коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков отметил, что жилье в ЦАО всегда было и будет востребовано: это традиционно самая престижная локация, и здесь всегда ограниченный выбор предложения.

По его словам, средняя цена проектов ЦАО со вводом в 2023 году составляет 1,3 млн рублей за кв. м.

По информации аналитиков «Метриум», по количеству квартир и апартаментов в ЦАО лидирует Пресненский район, где застройщики продают 874 лота. Второе место занимает Замоскворечье — 469 лотов. На третьей позиции находится Басманный район — 316 лотов.

«Пресненский район выделяется большим количеством масштабных проектов с развитой инфраструктурой. При этом долгое время здесь наблюдался дефицит квартир, так как девелоперы в основном реализовывали апарт-комплексы», — отметила директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

Ранее, 21 сентября, аналитики «Аеон Девелопмент» и «Метриум» рассказали «Известиям» о том, что в Москве наценка на новостройки бизнес- и премиум-класса, расположенных в пешеходной доступности от причалов речного транспорта составляет 10–30%. Всего в городе реализуется 19 таких проектов, а также расположены 50 действующих и перспективных причалов.

До этого, 7 сентября, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко рассказал, что стоимость вторичного жилья в столице может снизиться на 10–15% в ближайший год.

Динамика ценообразования на рынке недвижимости будет зависеть от того, как долго ключевая ставка будет оставаться на уровне, не позволяющем брать ипотеку.