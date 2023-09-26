В Польше заявили о планах Запада свергнуть правительство страны с помощью Киева
Журналистка польского государственного телеканала TVP Доминика Косич заявила, что Германия и Франция дали обещание Украине о быстром вступлении в Евросоюз (ЕС), если Киев поможет «свергнуть» нынешнее польское правительство. Об этом 25 сентября она написала в соцсети X (бывш. Twitter) со ссылкой на собственные источники.
По данным журналистки, две страны оправдывают свои планы невозможностью расширения ЕС без изменения договоров, а блокирует эти изменения именно Польша. Также Косич считает, что Франция и, в первую очередь, ФРГ хотят внести изменения в действующие договоры Евросоюза исключительно для увеличения «своей власти и полномочий институтов блока». Однако, по ее информации, ни одна из этих стран не желает вступления Украины в ЕС.
Отмечается, что Париж и Берлин хотят в самое ближайшее время вернуть бизнес-отношения с Москвой.
Ранее, 20 сентября, Польша заявила о прекращении поставок Украине какого-либо вооружения. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий добавил, что Польше необходимо самой вооружиться самым современным оружием.
Украинско-польские отношения ухудшились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна. 20 сентября Моравецкий заявил, что Варшава расширит продуктовое эмбарго, если Киев продолжит эскалацию. Он отметил, что обвинения украинского президента Владимира Зеленского в адрес Польши звучали «не к месту».