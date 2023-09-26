Ульянов усомнился в приверженности США ценности суверенитета государств

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в том, что США действительно привержены ценности суверенитета других государств. Об этом 26 сентября он сообщил в своем Telegram-канале.

В своем сообщении он обратил внимание на заявления США во время 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит сейчас в Нью-Йорке, о ценности суверенитета государств.

«Но как это сочетается с наличием американской военной базы Гуантанамо на суверенной территории Кубы и присутствием американских войск в Сирии вопреки воли Дамаска?» — написал Ульянов.

Ранее, 24 сентября, китайские СМИ назвали провальной речь президента США Джо Байдена на сессии ГА ООН. Речь американского президента, по мнению иностранных издательств призвана помочь ему в переизбрании, но с точки зрения поиска мирного решения, она оказалась «катастрофой».

Кроме того, 20 сентября политолог-американист Малек Дудаков рассказал о том, что США постепенно теряют свое влияние в Генеральной Ассамблее ООН, хотя оно все еще сохраняется. По мнению эксперта, Генассамблея не раз принимала решения, несоответствующие мнению Запада и Вашингтона, в связи с участием большого количества стран, имеющих негативное отношение к политике Запада.