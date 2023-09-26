Посольство России осудило чествование ветерана СС в парламенте Канады

«Чествование овациями» украинского нациста в парламенте Канады навсегда войдет в историю канадской демократии. Такое заявление 25 сентября было распространено посольством России в Оттаве.

«Граждане этой страны должны задуматься, кого их лидеры прославляют и какую хунту они поддерживают на Украине», — подчеркнули в диппредставительстве.

Кроме того, дипломаты добавили, что данный случай стал «пощечиной настоящим канадским героям, сражавшимся за освобождение Европы от нацистов вместе со своими русскими и советскими братьями по оружию».

«Россия осуждает любые формы героизации нацизма», — указали в посольстве.

Ранее в этот день премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил огорчение из-за чествования ветерана нацистской дивизии СС «Галиция» в парламенте. При этом он указал, что поддержка Киева продолжится.

Российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия направит ноту Канаде из-за приглашения на заседание парламента ветерана СС «Галиция» Ярослава Хунки.

В связи с произошедшим Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против чествования лиц, которые принимали участие в нацистской деятельности.

23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

Позднее, 24 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС. Рота указал, что не знал о прошлом Ярослава Хунки. Он также принес извинения всем еврейским общинам в Канаде и по всему миру, заявив, что принимает на себя всю ответственность за произошедшее.

Между тем 25 сентября доктор исторических наук, профессор военного университета МО РФ Юрий Рубцов отметил, что Рота не мог не знать личности приглашенного. По его мнению, канадская сторона не раскаивается в содеянном.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.