Синоптики пообещали москвичам до +19 градусов 26 сентября

Небольшая облачность, без осадков и до +19 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 26 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +17…+19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/c, атмосферное давление составит 758–760 мм ртутного столба.

25 сентября синоптик, метеоролог, военный метеоролог Александр Ильин спрогнозировал самый сухой сентябрь в Москве за 144 года. По его словам, в столице до конца месяца не ожидается осадков. Также дождей не будет и в начале октября.