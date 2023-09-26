Нагрудные значки для школьников из «Движения первых» появятся до конца года
Общероссийское движение детей и молодежи «Движение первых» представит специальные нагрудные значки для участников организации до конца 2023 года. Это следует из официального ответа движения в адрес Минпросвещения РФ (есть в распоряжении «Известий»).
«В настоящее время «Движением первых» запущена процедура согласования концепции по созданию специальных нагрудных значков и атрибутов, разрабатываемых для участников совместно с активистами движения. Утвержденные отличительные знаки участников «Движения первых» будут представлены до конца 2023 года», — говорится в документе, подписанном зампредом правления движения по проектной деятельности Екатериной Самсоновой.
В Министерстве просвещения РФ будут рекомендовать регионам сделать значки частью школьной формы, говорится в ответе ведомства на запрос первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. Письмо также есть в распоряжении «Известий».
При этом образовательные организации и сейчас имеют возможность в своих локальных актах определить значки как элемент школьной формы, уточнили в Минпросвещения.
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Хочешь приколоть: значки «Движения первых» появятся до конца года