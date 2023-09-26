В Европарламенте заявили об отсутствии планов ЕС вводить санкции против Баку

Евросоюз (ЕС) выступает с осуждением действий Баку в Нагорном Карабахе, однако не будет всерьез рассматривать возможность введения санкций против Баку, рассказали «Известиям» в Европарламенте (ЕП) и бундестаге.

«Конечно, официально было выпущено достаточно резолюций с осуждением Баку, но в то же время, извините, Европе нужен газ. И если мы не покупаем газ у России, нам нужен газ из Азербайджана. Что мы можем сделать? Прошлым летом мы заключили газовое соглашение с Баку. Сейчас — резолюция (против Азербайджана. — Ред.), но через пару месяцев всё забудется, и снова будет «бизнес как обычно», потому что мы нуждаемся в топливе», — рассказал «Известиям» депутат ЕП на условиях анонимности.

Об этом же говорит депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт, подчеркнув, что в настоящий момент ни на уровне ЕС, ни на уровне ФРГ вопрос о санкциях против Баку не стоит на повестке дня.

19 сентября, в день, когда Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции, группа депутатов ЕП выступила с осуждением «заранее спланированного и неоправданного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах», а также призвала «Совет ЕС фундаментально пересмотреть отношения» с Баку и «рассмотреть вопрос о введении санкций».

Позже, 24 сентября, обращаясь к нации, премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного Карабаха на Баку и на российских миротворцев.

В России такие заявления назвали «неприемлемыми выпадами» и заявили, что «глава правительства (Армении. — Ред.), по сути, признал, что всё это время республику сознательно готовили к развороту от России».

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