Реклама
Прямой эфир
Мир
Росатом поставил пятый за год корпус атомного реактора
Общество
В 2023 году УК подняли цены на ЖКУ в среднем на 3%
Общество
В Хакасии нашли пропавших в тайге подростков
Мир
В Европарламенте заявили об отсутствии планов ЕС вводить санкции против Баку
Экономика
Нефтегазовым компаниям могут ввести налог на сверхприбыль
Мир
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Мир
Ульянов усомнился в приверженности США ценности суверенитета государств
Экономика
Экспорт зерна из России подскочил в 2,2 раза
Мир
Посольство России осудило чествование ветерана СС в парламенте Канады
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +19 градусов 26 сентября
Мир
В Польше заявили о планах Запада свергнуть правительство страны с помощью Киева
Экономика
Samsung возобновил поддержку партнеров в России
Туризм
Туристы из РФ могут получить визу в Эфиопию по прибытии в страну
Мир
В посольстве РФ заявили о скором появлении представительства в Республике Сербской
Сюжет:

В Европарламенте заявили об отсутствии планов ЕС вводить санкции против Баку

0
Фото: TASS/JULIEN WARNAND
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) выступает с осуждением действий Баку в Нагорном Карабахе, однако не будет всерьез рассматривать возможность введения санкций против Баку, рассказали «Известиям» в Европарламенте (ЕП) и бундестаге.

Советы безопасности: Москва поможет урегулировать конфликт Еревана и Баку
Нагорный Карабах вынесли на уровень Совбеза ООН

«Конечно, официально было выпущено достаточно резолюций с осуждением Баку, но в то же время, извините, Европе нужен газ. И если мы не покупаем газ у России, нам нужен газ из Азербайджана. Что мы можем сделать? Прошлым летом мы заключили газовое соглашение с Баку. Сейчас — резолюция (против Азербайджана. — Ред.), но через пару месяцев всё забудется, и снова будет «бизнес как обычно», потому что мы нуждаемся в топливе», — рассказал «Известиям» депутат ЕП на условиях анонимности.

Об этом же говорит депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт, подчеркнув, что в настоящий момент ни на уровне ЕС, ни на уровне ФРГ вопрос о санкциях против Баку не стоит на повестке дня.

19 сентября, в день, когда Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции, группа депутатов ЕП выступила с осуждением «заранее спланированного и неоправданного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах», а также призвала «Совет ЕС фундаментально пересмотреть отношения» с Баку и «рассмотреть вопрос о введении санкций».

Позже, 24 сентября, обращаясь к нации, премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного Карабаха на Баку и на российских миротворцев.

В России такие заявления назвали «неприемлемыми выпадами» и заявили, что «глава правительства (Армении. — Ред.), по сути, признал, что всё это время республику сознательно готовили к развороту от России».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В газовом порядке: Евросоюз не введет санкции против Азербайджана

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023