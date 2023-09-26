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Мужчина убил трех родственников и сдался полиции в Томске

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Фото: ОМВД России по Кировскому району г. Томска
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В Томске мужчина убил трех родственников, а затем сдался правоохранительным органам. Об этом 25 сентября сообщается на сайте Управления МВД России по региону.

«В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томск поступило сообщение от жителя села Дзержинское о том, что он совершил преступление. По адресу его проживания прибыли полицейские патрульно-постовой службы и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 53-летний мужчина», — говорится в сообщении.

Задержанный подтвердил признание в убийстве трех родственников. Тела погибших были найдены по адресу проживания 53-летнего мужчины.

«При выезде на место происшествия следователи обнаружили тела матери (81 год), сестры (47 лет) и племянника (18 лет) подозреваемого с огнестрельными ранениями», — сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Ранее, 24 сентября, сообщалось, что в Люблино Омской области мужчина застрелил из ружья двух своих сыновей трех и пяти лет, 27-летнего брата жены и затем покончил с собой. Инцидент произошел после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса. 30-летней супруге с двумя другими детьми в возрасте одного года и семи лет удалось убежать.

Позднее стали известны подробности произошедшего. 30-летняя жена Дмитрия Юлия со своим 27-летним братом уехала на квартиру в село Новокиевка, оставив своего супруга с детьми. Когда женщина вернулась, муж завел с ней разговор о том, чтобы не разводиться, однако Юлия была настроена решительно, в связи с чем ее супруг совершил ряд убийств и покончил с собой.

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