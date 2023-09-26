В посольстве РФ заявили о скором появлении представительства в Республике Сербской
РФ в скором времени откроет в Республике Сербской свое диппредставительство, сообщили «Известиям» в российском посольстве в Боснии и Герцеговине.
«В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 25 мая 2022 года №1309-р об учреждении в городе Баня-Луке (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) отделения посольства России в Боснии и Герцеговине ведем работу по его практической реализации», — сообщили дипломаты.
В посольстве добавили, что сейчас идет согласование с представителями Республики Сербской вопросов по обеспечению необходимых логистических и административно-технических условий для полноценного начала работы российского отделения «в скорой перспективе».
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Дипломатический энтитет: РФ скоро учредит представительство в Республике Сербской