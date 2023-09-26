В Госдепе США заявили о незнании о запрете Карлсону брать интервью у Путина

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер 25 сентября заявил, что «понятия не имеет» о каких-либо препятствиях со стороны американских властей, про которые утверждает журналист Такер Карлсон.

24 сентября бывший ведущий американского телеканала Fox News Карлсон обвинил правительство США в срыве интервью, которое он планировал взять у президента России Владимира Путина. По мнению журналиста, власти США десятилетиями предпринимали агрессивные попытки контролировать «то, что доступно в американских СМИ». Он отметил, что попытался взять интервью у российского лидера, однако американское правительство его остановило.

«Я понятия не имею, о чем он говорит», — сказал Миллер журналистам, комментируя слова Карлсона.

Ранее в этот день, 25 сентября, в Госдуме объяснили запрет американского правительства на интервью журналиста Карлсона с Путиным. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что Вашингтон панически боится того, что американцы проявят интерес к происходящему и услышат точку зрения российского президента.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Кремле каждый день получают десятки запросов от СМИ с просьбой об интервью с Путиным, в том числе и от американской прессы, однако они не все удовлетворяются.

Песков добавил, что в настоящий момент общественность в США так или иначе «серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой», в связи с чем там вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны российского лидера и его видение будущего.

Ранее, 27 августа, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о желании Такера Карлсона взять интервью у Путина.

В апреле Fox News сенсационно отстранил самого рейтингового журналиста США Карлсона от эфира. 27 апреля Карлсон впервые выступил с видеообращением по поводу своего увольнения с Fox News. По его словам, причиной стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и др. Акции класса А Fox Corp. упали на 5,4% 23 апреля сразу после увольнения журналиста.

Карлсон критиковал руководство США и американского лидера Джо Байдена. Например, 25 марта он отметил, что заявления президента и чиновников Белого дома о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стать самой смешной ложью американского правительства в текущем году.