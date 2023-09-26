В Армении назвали невозможным вывоз пострадавших из Степанакерта из-за погоды

Перевозка пострадавших в результате взрыва на топливном складе в пригороде Степанакерта в Нагорном Карабахе из-за плохих погодных условий в настоящее время не представляется возможной. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба минздрава Армении.

«Принимаются все возможные меры для перевозки пострадавших в результате взрыва на складе ГСМ в Нагорном Карабахе воздушным и наземным транспортом, однако ночное время и плохие погодные условия делают транспортировку в настоящее время невозможной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты по ожогам и реаниматологи Армении всё время находятся на связи с коллегами в Степанакерте и оказывают консультативную поддержку в вопросе организации медицинской помощи пострадавшим. Также в пресс-службе минздрава добавили, что проводится оперативная работа по организации транспортировки раненых в Армению на вертолете.

О взрыве топлива на складе в пригороде Степанакерта сообщалось ранее в этот день. По словам очевидцев, около взорвавшейся цистерны с бензином находилось множество водителей. Они пытались достать топливо, чтобы покинуть Карабах на собственных автомобилях.

По данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, более 200 человек пострадали в результате взрыва. Состояние здоровья большинства людей отмечается как тяжелое или крайне тяжелое.