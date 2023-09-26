Реклама
Прямой эфир
Мир
Росатом поставил пятый за год корпус атомного реактора
Общество
В 2023 году УК подняли цены на ЖКУ в среднем на 3%
Общество
В Хакасии нашли пропавших в тайге подростков
Мир
В Европарламенте заявили об отсутствии планов ЕС вводить санкции против Баку
Экономика
Нефтегазовым компаниям могут ввести налог на сверхприбыль
Мир
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Мир
Ульянов усомнился в приверженности США ценности суверенитета государств
Экономика
Экспорт зерна из России подскочил в 2,2 раза
Мир
Посольство России осудило чествование ветерана СС в парламенте Канады
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +19 градусов 26 сентября
Мир
В Польше заявили о планах Запада свергнуть правительство страны с помощью Киева
Экономика
Samsung возобновил поддержку партнеров в России
Туризм
Туристы из РФ могут получить визу в Эфиопию по прибытии в страну
Мир
В посольстве РФ заявили о скором появлении представительства в Республике Сербской

В Армении назвали невозможным вывоз пострадавших из Степанакерта из-за погоды

Минздрав Армении: погода не позволит доставить пострадавших от взрыва в Карабахе
0
Фото: ԱՀ ՆԳՆ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перевозка пострадавших в результате взрыва на топливном складе в пригороде Степанакерта в Нагорном Карабахе из-за плохих погодных условий в настоящее время не представляется возможной. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба минздрава Армении.

«Принимаются все возможные меры для перевозки пострадавших в результате взрыва на складе ГСМ в Нагорном Карабахе воздушным и наземным транспортом, однако ночное время и плохие погодные условия делают транспортировку в настоящее время невозможной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты по ожогам и реаниматологи Армении всё время находятся на связи с коллегами в Степанакерте и оказывают консультативную поддержку в вопросе организации медицинской помощи пострадавшим. Также в пресс-службе минздрава добавили, что проводится оперативная работа по организации транспортировки раненых в Армению на вертолете.

Раздор в горах: как ситуация в Карабахе повлияет на экономику РФ и Закавказья
Кто пострадает больше при сохранении нестабильности в регионе

О взрыве топлива на складе в пригороде Степанакерта сообщалось ранее в этот день. По словам очевидцев, около взорвавшейся цистерны с бензином находилось множество водителей. Они пытались достать топливо, чтобы покинуть Карабах на собственных автомобилях.

По данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, более 200 человек пострадали в результате взрыва. Состояние здоровья большинства людей отмечается как тяжелое или крайне тяжелое.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023