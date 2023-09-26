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Бойцы СВО отразили минометный обстрел ВСУ

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Фото: РИА Новости
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В Министерстве обороны РФ 26 сентября рассказали о военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО), несмотря на шквальный огонь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отметили в ведомстве, позиции, где удерживала оборону рота российских военнослужащих, подверглись массированному минометному обстрелу со стороны украинских боевиков. В результате были повреждены боевые машины подразделения.

Находясь под ударами противника, старший прапорщик Евгений Мыльников оперативно подвез необходимые запасные части к поврежденным машинам и вместе с экипажами оперативно провел ремонт машин, что позволило возобновить огневую поддержку обороняющихся подразделений.

После атаки ВСУ старший прапорщик эвакуировал и починил четыре единицы бронетехники и одну единицу автомобильной техники, обеспечив боеготовность своего подразделения.

Тем временем на другой позиции отделение под командованием сержанта Евгения Абрамова также попало под артиллерийский огонь.

Как передает Минобороны, сержант обнаружил вражеский наблюдательный пункт противника, с которого корректировался огонь вражеской артиллерии, после чего передал координаты объекта на командный пункт.

Российские военные нанесли по пункту точный артиллерийский удар. Обороняющийся противник оказывал сопротивление, однако его наблюдатели были уничтожены, а российские войска продолжили движение вглубь обороны врага.

В результате отделение под командованием Абрамова смогло выбить противника с занимаемых позиций и закрепиться на важном тактическом рубеже.

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Ранее, 25 сентября, Минобороны РФ сообщило об ударах со стороны российских военных высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов. По сообщениям, цель удара достигнута, а все объекты успешно поражены.

Также был уничтожен украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку у аэродрома Бельбек.

Украинские военные пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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