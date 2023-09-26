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Моравецкий призвал Шольца не вмешиваться в дела Польши

Моравецкий потребовал, чтобы Шольц не вмешивался в польские дела
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Фото: Global Look Press/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не вмешиваться в дела республики. Об этом он заявил 25 сентября во время общения с избирателями.

«Недавно канцлер Шольц что-то сказал о границе Шенгенской зоны. А я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела», — сказал польский премьер.

Кроме того, он выразил подозрения по поводу симпатий Шольца к польской оппозиционной коалиции «Гражданская платформа».

«Или ты, Олаф, был плохо проинформирован своими людьми, или, сам того не понимая, играешь в оркестре «Гражданской платформы», которая надувает этот искусственный пузырь», — заявил Моравецкий.

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Ранее в этот день в Польше уже выдвигали подобные требования. Так, министр иностранных дел страны Збигнев Рау 25 сентября обвинил немецкого канцлера во вмешательстве во внутренние дела республики и проходящую в стране избирательную кампанию из-за его критики в адрес Варшавы. Таким образом он прокомментировал слова Шольца о визовом скандале.

18 сентября сообщалось, что Центральное антикоррупционное бюро в Польше заподозрило правительство страны в незаконной продаже виз для трудовых мигрантов из стран Азии и Африки. В ответ на это Шольц допустил ужесточение контроля на границах ФРГ, в особенности с Польшей, и призвал Варшаву разъяснить возможные нарушения при выдаче виз.

Позднее, 20 сентября, на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер направила Польше письмо с требованием разъяснить утверждения о том, что польские власти долгое время брали взятки за выдачу виз. Ждать ответа от Варшавы намерены до 3 октября

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