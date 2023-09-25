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Коалиция США за сутки допустила 18 нарушений в небе над Сирией

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Фото: Global Look Press/Harald Tittel
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Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США за прошедшие сутки 18 раз нарушила воздушное сирийское пространство. Об этом 25 сентября заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений тремя парами истребителей F-16 и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции», — сообщил он.

Также он добавил, что за сутки со стороны американской коалиции было зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года.

По его данным, боевики вооруженных формирований в районе Эт-Танф готовят диверсионные группы для проведения дестабилизирующих действий в южной части Сирии.

«По информации, поступившей в ЦПВС, боевиками радикальных вооруженных формирований в районе Эт-Танф осуществляется подготовка диверсионных групп для дестабилизации обстановки в южных регионах Сирии», — сказал контр-адмирал.

Кулить также сообщил, что командование группировок России совместно с Вооруженными силами САР примут упреждающие меры по недопущению вооруженных провокаций.

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Ранее, 19 сентября, сообщалось о 18 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии со стороны американской международной коалиции. Также в районе Эт-Танф было зафиксировано 19 нарушений истребителями и беспилотниками.

Накануне, 18 сентября, Кулить сообщил об опасном сближении беспилотника MQ-9 коалиции с российским самолетом Су-35. По его словам, истребитель ВКС России совершал плановый полет по контролю воздушного пространства Сирийской Арабской Республики западнее реки Евфрат.

До этого, 16 сентября, Кулить рассказал о гибели троих сирийских военнослужащих при обстреле террористами из противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) в провинции Латакия. Также в этот день было зафиксировано 15 случаев нарушения протоколов деконфликтации со стороны коалиции.

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