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BI: жена Зеленского не уверена, что ее муж будет участвовать в очередных выборах

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Супруга президента Украины Владимира Зеленского выразила сомнение в том, что глава страны выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщил 25 сентября портал Business Insider.

«Это будет зависеть от того, нужен ли он нашему обществу в качестве президента», — рассказала она.

Зеленская считает, что нынешний президент Украины откажется от переизбрания, если почувствует, что народ не хочет видеть его руководителем страны.

Первая леди отметила, что не полностью поддерживала участие и в первых выборах в 2019 году. При этом его решение баллотироваться второй раз, по ее словам, пугает уже меньше.

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Ранее, 31 августа, Зеленский сообщил о готовности участвовать в президентских выборах в случае их проведения в 2024 году.

Сейчас в стране объявлено военное положение, которое запрещает организацию данного мероприятия. Однако если парламент поддержит соответствующие изменения в законодательстве, оно всё же может состояться. Для этого также потребуется дополнительная финансовая поддержка Запада.

31 августа Зеленский сообщил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в 2024 году всё-таки пройдут выборы. При этом он упомянул, что проводить выборы во время военного положения запрещается, однако в теории это возможно, если парламент поддержит соответствующие изменения в законодательстве, Запад окажет финансовую поддержку, а международные наблюдатели отправятся «в окопы».

Кроме того, 20 сентября депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что окончательное решение о проведении выборов будет приниматься в США. Он добавил, что Америке важно подтвердить легитимность действующего режима в Украине.

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