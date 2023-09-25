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Байден по ошибке пообещал $40 млрд для инвестирования в острова Тихого океана

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Президент США Джо Байден по ошибке заявил о вложении в благоустройство островов Тихого океана $40 млрд. Об этом в понедельник, 25 сентября, он сообщил во время выступления на саммите.

Как отмечает агентство Reuters, представитель американской администрации позже объяснил журналистам, что Байден ошибочно назвал такую денежную сумму, ведь в данном случае речь идет о $40 млн.

Во время своего выступления хозяин Белого дома не только ошибся в денежной сумме, но и не смог правильно произнести аббревиатуры программ развития.

«Мы называем ее PG, PI. В общем, неважно, как мы ее называем», — сказал он, объяснив, что данная программа включает в себя инвестиции в развитие цифровых технологий.

Президент США также добавил, что страна выделит $20 млн на помощь в борьбе с изменением климата и $600 млн на развитие рыболовства.

По мнению американских аналитиков, США планируют развивать отношения со странами Тихого океана для того, чтобы противостоять Китаю в регионе.

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Ранее, 22 сентября, президент США рассказал одну и ту же историю дважды с интервалом в несколько минут в ходе полузакрытой встречи со спонсорами предвыборной кампании. До этого, 28 июня, Байден оговорился, перепутав Ирак и Украину, говоря об участии России в конфликте.

Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, американский лидер перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на официальной встрече с ним в Белом доме 22 июня, назвав его президентом.

На той же встрече президент Соединенных Штатов перепутал американский гимн с индийским. Глава государства положил руку на сердце после того, как заиграл гимн Индии, и простоял в таком положении 15 секунд. После этого, вероятно, он осознал ошибку и медленно опустил руку.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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