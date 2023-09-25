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Госдеп США заявил о работе над созданием международной миссии для Карабаха

В Госдепе сообщили о работе над созданием международной миссии для Карабаха
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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США создадут международную миссию для Нагорного Карабаха. Об этом 25 сентября заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга, трансляция которого велась на сайте Госдепа.

«Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения жителям Нагорного Карабаха и международного сообщества транспарентности, заверений и уверенности в том, что их права и безопасность будут защищены, в соответствии с публичными заявлениями, которые сделал Азербайджан», — объявил Миллер.

Он отметил, что такая инициатива активно обсуждается. По его словам, Вашингтон вместе с союзниками работает над ней.

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Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что в расположении российского миротворческого контингента находятся 675 мирных жителей, в том числе 408 детей. Для них организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи. За последние сутки миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению по Лачинскому коридору. Нарушение режима прекращения огня не зафиксировано. В этот же день правительство Армении заявило о прибытии в республику 6650 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. При этом регистрация переселенцев продолжается. В этот же день еще 2906 жителей Карабаха прибыли в Армению. Корреспондент «Известий» Семен Еремин также рассказал, что российские миротворцы сопровождают автобусы, которые вывозят мирных жителей из Нагорного Карабаха.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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