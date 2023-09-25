В Севастополе объявили воздушную тревогу

Власти Севастополя объявили воздушную тревогу. Об этом 25 сентября сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в Telegram.

23 сентября Развожаев сообщил, что в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки.

Ранее, 22 сентября, Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один из осколков упал в гражданском секторе, около Русского драматического театра имени Луначарского.

«Известия» публиковали кадры последствий ракетного удара. На них были видны клубы дыма. Вечером того дня Развожаев сообщил, что пожар в здании штаба Черноморского флота локализован.

Телеканал Sky News со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщил, что для атаки на штаб Черноморского флота использовались британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Украинские военные пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.