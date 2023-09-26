В Москве завершился отбор проектов для участия в «Академии инноваторов»
В Москве завершился отбор проектов для участия в новом потоке «Академии инноваторов». Среди 100 наиболее перспективных разработок — неинвазивная система определения уровня гемоглобина в крови и платформа по трудоустройству студентов, рассказала исполняющая обязанности заммэра Наталья Сергунина.
«В этот раз интерес к программе проявили не только москвичи, но и предприниматели из Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и еще 111 городов России. Заявки отправили свыше 1,6 тыс. человек. Большинство идей были посвящены применению искусственного интеллекта в различных сферах», — отметила Сергунина.
Участники, вошедшие в топ-100, теперь будут работать над проектами вместе с наставниками. Так, к выходу на рынок подготовят платформу по трудоустройству студентов первых и вторых курсов в малые и средние компании. Проект, в частности, поможет работодателям сэкономить на найме и оперативно закрыть вакансии, не требующие высокой квалификации.
Другой инновационный проект — неинвазивная система определения гемоглобина в крови: устройство использует оптическую методику, оценивая цвет ногтевого ложа пациента.
Кроме того, в число участников нового потока вошли создатели агрегатора скидок и выгодных предложений в магазинах и ресторанах, развлекательно-образовательной цифровой экосистемы для детей 3–10 лет, технологии для ускорения селекции сельскохозяйственных культур, платформа для мониторинга внутренней отделки квартиры.
Для поиска партнеров в рамках обучения в «Академии инноваторов» организуют встречи с потенциальными инвесторами и заказчиками. Финальный продукт резиденты смогут протестировать на одной из городских площадок.
«Академия инноваторов» помогает начинающим предпринимателям создавать конкурентоспособные продукты и эффективные компании. За два года при ее поддержке начало работать больше 60 стартапов.