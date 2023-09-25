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Эфиопия запретила авиапассажирам вывозить из страны кофе

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Michael Tewelde
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Эфиопия запретила вывоз кофе авиапассажирами в любом виде и в любых количествах. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает посольство РФ в Аддис-Абебе.

«В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах. При планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту советуем учитывать данную информацию», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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Ранее, 3 сентября, посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену сообщил, что африканская страна готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию, если появится такой запрос. Он также добавил, что цены растут, когда снижается урожай кофе. Однако посол отметил, что в Эфиопии всё в порядке, поэтому производство кофе продолжается.

В начале августа о штрафе за вывоз определенных товаров из-за рубежа рассказал юрист Александр Байбородин. По его словам, прежде всего это касается антиквариата, изделий из природных материалов и некоторых видов лекарств. Так, например, из Египта и Турции нельзя вывозить кораллы и ракушки, нарушение этого правила обернется крупным штрафом.

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