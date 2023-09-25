КНДР открыла границы для иностранцев впервые после пандемии COVID-19

КНДР разрешила иностранцам пересекать границу впервые после пандемии коронавируса. Об этом 25 сентября сообщило агентство «Рёнхап».

Разрешение вступило в силу ранее в этот день. Чтобы посетить Северную Корею, иностранцам нужно будет пройти двухдневный карантин.

Агентство отмечает, что ранее в КНДР были допущены делегации из Китая и России. В августе вернуться домой смогли рабочие, находившиеся за границей.

В августе сообщалось, что 25-го и 28-го числа впервые после пандемии состоятся авиарейсы между Пхеньяном и Владивостоком. Их должна была выполнить северокорейская авиакомпания Air Koryo.

25 мая посол РФ в КНДР Александр Мацегора сообщал, что железнодорожное грузовое сообщение между Россией и Северной Кореей возобновилось и имеет регулярный характер. По словам дипломата, трансграничное движение грузов между двумя странами вернулось к допандемийному режиму с учетом недельного карантина для ввозимой продукции.