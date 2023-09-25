Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с главой МВД России Владимиром Колокольцевым. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба министерства.

«Стороны обсудили ключевые направления российско-армянского правоохранительного сотрудничества, определили первоочередные меры по их развитию», — говорится в сообщении.

Во время встречи Колокольцев рассказал о вызывающих беспокойство нарастающих тенденциях в регионе.

«Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию из Южного Кавказа, разрушить российско-армянскую связку. США и ЕС навязчиво предлагают свои «рецепты» для реформирования ключевых сфер, включая спецслужбы и правоохранительные структуры, оборону, судебную систему. Такое положение дел подтачивает наше союзничество. Американцы всегда преследуют лишь свои интересы, им нет дела до Армении и армян», — заявил он.

Глава МВД подчеркнул важность дальнейшего развития российско-армянского диалога в правоохранительной сфере и выразил уверенность, что укрепление союзничества между Москвой и Ереваном отвечает интересам двух народов и задачам обеспечения мира и безопасности в регионе.

19 сентября из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались акции против политики Пашиняна. Протесты проходят на фоне отсутствия конкретных действий властей на «антитеррористические мероприятия» со стороны Азербайджана на территории Карабаха. МВД Армении призвало граждан не поддаваться на провокации и не совершать действий, нарушающих общественный порядок.

Позднее, 22 сентября, сообщалось, что время акций в Ереване против Пашиняна полицией было задержано около 500 человек. По словам депутата оппозиционной фракции «Армения» Ишхана Сагателяна, возбуждаются сфабрикованные уголовные дела.