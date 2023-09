Умер основатель группы The Association Терри Киркман

Американский музыкант Терри Киркман, известный как солист и основатель поп-группы The Association, скончался на 84-м году жизни. Об этом сайт Deadline сообщает в понедельник, 25 сентября, со ссылкой на пост музыкального коллектива в соцсетях.

Поп-группа из Калифорнии достигла наибольшей популярности во второй половине 1960-х годов. Вокал Терри Киркмана можно услышать в самых популярных песнях коллектива, сообщает телеканал «360».

Композиции группы Along Comes Mary, Cherish, Never My Love и Windy занимали первые места в американских чартах, передает RT.