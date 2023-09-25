РФ просит суд ООН признать, что у него нет юрисдикции по иску Украины

Россия просит суд Организации Объединенных Наций (ООН) вынести решение об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения запроса Киева по иску о геноциде. Об этом 25 сентября заявил представитель РФ во время финального выступления.

«Россия со всем уважением просит суд любезно вынести решение о том, что последний не обладает юрисдикцией рассматривать любые запросы, поданные Украиной против России в контексте данного разбирательства», — заявил представитель российской делегации, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин на заседании во время выступления российской стороны в суде по вопросу о приемлемости иска Украины против РФ по конвенции о геноциде.

Ранее в этот день Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. Эта часть слушаний будет касаться предварительных возражений, которые выдвинула Россия. Завершить слушания планируется выступлением Украины 27 сентября.

Ранее, 18 сентября, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин высказал позицию России на заседании Международного суда ООН по иску Украины о нарушении конвенции о геноциде. Кузьмин опроверг утверждения Украины о том, что Россия злоупотребляет конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, так как конвенция не предоставляет такого права, которым можно злоупотреблять.

До этого, 10 июня, МИД РФ выразил разочарование решением Международного суда ООН допустить 32 страны в качестве третьих сторон к делу по иску Украины о геноциде. В ведомстве отметили, что допущенные государства занимают прокиевскую позицию, а обвинения Украины абсурдны.

27 февраля 2022 года Киев официально направил иск против России в Международный суд ООН в Гааге с требованием привлечь РФ к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.