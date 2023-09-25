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РФ просит суд ООН признать, что у него нет юрисдикции по иску Украины

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Россия просит суд Организации Объединенных Наций (ООН) вынести решение об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения запроса Киева по иску о геноциде. Об этом 25 сентября заявил представитель РФ во время финального выступления.

«Россия со всем уважением просит суд любезно вынести решение о том, что последний не обладает юрисдикцией рассматривать любые запросы, поданные Украиной против России в контексте данного разбирательства», — заявил представитель российской делегации, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин на заседании во время выступления российской стороны в суде по вопросу о приемлемости иска Украины против РФ по конвенции о геноциде.

Ранее в этот день Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. Эта часть слушаний будет касаться предварительных возражений, которые выдвинула Россия. Завершить слушания планируется выступлением Украины 27 сентября.

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Ранее, 18 сентября, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин высказал позицию России на заседании Международного суда ООН по иску Украины о нарушении конвенции о геноциде. Кузьмин опроверг утверждения Украины о том, что Россия злоупотребляет конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, так как конвенция не предоставляет такого права, которым можно злоупотреблять.

До этого, 10 июня, МИД РФ выразил разочарование решением Международного суда ООН допустить 32 страны в качестве третьих сторон к делу по иску Украины о геноциде. В ведомстве отметили, что допущенные государства занимают прокиевскую позицию, а обвинения Украины абсурдны.

27 февраля 2022 года Киев официально направил иск против России в Международный суд ООН в Гааге с требованием привлечь РФ к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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