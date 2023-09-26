Кулаками младенца: перезапуск «Детей шпионов» встретили прохладно

«Дети шпионов: Армагеддон» 22 сентября вышли эксклюзивно на Netflix. Режиссером выступил создатель оригинальной серии Роберт Родригес, но на главные роли выбрали других актеров. В фильме юные агенты спасают мир от злого игрового разработчика — аналогичный сюжет был в изначальной трилогии. На Rotten Tomatoes у новинки всего 47% поддержки критиков. «Известия» посмотрели релиз. Внимание, спойлеры!

12 лет на перезапуск

Роберт Родригес выпустил перезапуск «Детей шпионов» эксклюзивно на Netflix. Это уже второй проект его авторства на стриминговой платформе : в 2020-м вышел не самый успешный семейный боевик «Мы можем стать героями» (сиквел к провальным «Приключениям Шаркбоя и Лавы»). Новый релиз тоже показал не самые внушительные результаты. Последний фильм из франшизы «Дети шпионов» вышел еще в 2011 году и стал наименее успешной частью серии.

Фото: Netflix Studios

Новые «Дети» опять рассказывают о семейной паре, работающей шпионами, и их ничего не подозревающих детях. Строгий отец не дает ребятам долго пользоваться гаджетами и играть в игры. В распоряжении родителей есть особая программа «Армагеддон», способная взломать любое устройство за считаные секунды . Отец боится, что через детей хакеры украдут чудо-технологию.

Именно это и происходит: всемирно известный и влиятельный игровой разработчик Рей «Король» Кингстон похищает половину кода «Армагеддона» и с его помощью перекрывает половине человечества доступ к большинству технологий. Теперь часть жителей Земли вынуждена проходить его игру. Для полного захвата мира Кингстону нужна вторая часть кода, которая находится у детей. Рей Кингстон желает силой изменить мир к лучшему, а первое его действие в качестве злодея — удаление кодов для запуска ядерных боеголовок.

Родители-шпионы попадают в плен, брат с сестрой вынуждены пройти ускоренный курс специальной подготовки и стать юными шпионами. А дальше сюжет развивается по знакомой зрителям формуле : дети спасают некомпетентных взрослых агентов, преподают им урок и склоняют злодея на сторону добра.

Фото: Netflix Studios

Целевая аудитория «Армагеддона» — дети от 6 до 10 лет и их ностальгирующие родители, но точно не подростки: пара детей-героев в новом боевике младше Джуни и Кармен из оригинальных фильмов. Мораль у релиза тоже ориентирована на юных зрителей: иногда родители должны прислушаться к мнению детей, а каждый злодей имеет право на второй шанс и исправление.

По старой формуле

«Армагеддон» — полный перезапуск популярной в нулевые франшизы Роберта Родригеса. То есть в нем нет семьи Кортесов из оригинальной серии и события предыдущих фильмов обнулились. От последней части фильм отделяют 12 лет, а тон повествования и общая атмосфера соответствуют серии.

Релиз совместил в себе элементы первой части: родители-шпионы попадают в плен к злодею, который желает захватить мир, а одаренные дети вынуждены стать спецагентами и предотвратить кризис. Общая тематика заимствована из третьей части: в «Армагеддоне» особый упор сделан на компьютерные игры и современные технологии, в конце фильма герои тоже попадают в виртуальный геймерский мир. Концовка почти полностью повторяет финал оригинальной картины: один из злодеев, Феган Флуп, тоже переходит на сторону добра после встречи с главными героями.

Фото: Netflix Studios

Если обратить внимание на компьютерную графику и визуальные эффекты, то создается впечатление, будто бы «Армагеддон» сняли в нулевые. Скелеты выглядят так, будто бы их взяли прямиком из «Детей шпионов 2», остальные враги главных героев и шпионские гаджеты тоже сильно выделяются на общем фоне.

В «Армагеддоне» потерялась экспериментальная составляющая: в четвертой части («Дети шпионов 4D») посетители кинотеатров в Северной Америке и России перед сеансами получали специальные пахучие карточки — «Аромаскопы» . Во время фильма нужно было тереть определенные области, чтобы почувствовать необходимый запах. Для просмотра «Детей шпионов 3» требовались сине-красные 3D-очки: в ленте активно использовалась трехмерная графика, и это было задолго до появления современных стереоочков. Новые же «Дети шпионов» вышли в цифре, «интерактива» в них нет.

То густо, то пусто

Роберт Родригес — человек-оркестр от мира кино: в своих фильмах он занимал режиссерское кресло, писал сценарии и музыку, был оператором и создавал спецэффекты. Он работает в абсолютно разных жанрах: триллеры, боевики, комедии. Но, несмотря на такое богатое портфолио, далеко не все его фильмы выстреливают. «Музыкант», «Отчаянный» и «От заката до рассвета» — практически культовые. Недавний «Гипнотик» встретили прохладно, а «Алита» стала хитом. «Город грехов» считается нуарной классикой, а «Дети шпионов 4» — провальные. Перезапуск франшизы пополнил список промахов режиссера: критики остались не в восторге от «Армагеддона», но более широкой аудитории релиз понравился больше.

Фото: Netflix Studios

На Rotten Tomatoes рейтинг релиза 47% у критиков и 68% — у рядовых зрителей. В сравнении с предыдущими фильмами результат даже не самый плохой: оценка четвертой части — 23% и 37%, у третьей — 45% и 25% соответственно. По версии рецензентов, лучшие «Дети шпионов» — оригинальная лента 2001-го года. «Армагеддон» ругают за отсутствие новых идей, не самую качественную компьютерную графику и актерскую игру детей — они еще слишком маленькие для главных ролей. Аналогичные комментарии оставили рядовые зрители, но они отметили, что шестилетний ребенок не заметит большинство недостатков «Армагеддона», для него это будет интересное и захватывающее кино.