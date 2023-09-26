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В России в 2023 году у шести органов власти снизился уровень открытости

СП: в 2023 году у шести органов власти РФ снизился уровень открытости
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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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У шести федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) снизился уровень открытости в 2023 году, говорится в докладе Счетной палаты (СП) «Открытость государства в России – 2023» (есть у «Известий»). В частности, Минэк, Россельхознадзор, Росводресурсы, Минцифры и Минприроды перешли от высокого показателя к среднему, а Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) — от среднего к низкому.

При этом также шесть госорганов повысили свой уровень открытости. По данным СП, из группы со средним в группу с высоким показателем перешли Минстрой, Росавиация, Роскомнадзор и Минфин. Кроме того, Федеральная пробирная палата смогла за год улучшить свою оценку с худшей до лучшей, а Росморречфлот — до средней.

Счетная палата в своем исследовании оценивала такие критерии, как открытость информации на сайтах ФОИВ, реагирование на запросы граждан и СМИ, наличие наборов данных и использование соцсетей.

«Тема открытости была и остается ключевой для Счетной палаты. Ее изучение позволяет понять, насколько активно госорганы готовы выстраивать диалог с обществом, а также насколько обществу доступна информация о деятельности госорганов», — приводятся в документе слова исполняющей обязанности председателя СП Галины Изотовой.

В целом же в топе рейтинга по уровню открытости оказались Росстат, Росавтодор и Рослесхоз. Нижние строчки возглавили ФМБА, Росрыболовство и Роспотребнадзор.

«Если в регионе финансирование ОМС уходит на зарплату, не остается средств на другие задачи»
И.о. председателя Счетной палаты Галина Изотова — о поддержке здравоохранения в регионах, нарушениях при расходовании бюджетных средств и ИИ для аудиторов

Как отмечает СП, в 2022-м был введен ряд ограничений, связанных с доступом к чувствительной информации. Однако исследование этого года не зафиксировало их однозначного влияния на общие практики открытости ФОИВ.

Так, органы власти продолжают разрабатывать сайты, публиковать информацию и расширяют активность в соцсетях. В документе подчеркивается: в части качества и своевременности ответов на запросы СМИ показатели также улучшились.

Однако отдельная статистическая информация перестает обновляться или становится менее доступна, отмечает СП. Одна из главных причин резкого снижения оценки у ряда ведомств в 2023-м — долгое техобслуживание портала Data.gov.ru, из-за чего размещенные на нем данные не видны пользователям. Так, Минэк, Росимущество и Росморречфлот размещали открытые сведения только на этом сайте.

Кроме того, общественные советы при ФОИВ стали публиковать меньше информации о своей деятельности и реже проводить заседания, объясняется в докладе.

По итогам исследования СП рекомендовала госорганам регулярно обновлять информацию на их ресурсах, а также обеспечить технические возможности для поиска на сайтах. Вдобавок, как отмечает контрольный орган, в коммуникации с гражданами и журналистами важно соблюдать сроки ответа и направлять текст в удобном формате.

Ранее, 11 сентября, в интервью «Известиям» в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) и.о. председателя СП Галина Изотова рассказала, что несмотря на сложные условия и новые вызовы для системы госуправления, меры по открытости министерств и ведомств, которые гарантированы законодательством, продолжают работать. Она уточнила, что по итогам анализа в 2023 году 15 ведомств получили наивысший рейтинг открытости А хотя бы по двум из трех составляющих.

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