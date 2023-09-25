Два человека пострадали при столкновении легковушек в Самарской области
В Шенталинском районе Самарской области в результате столкновения легковых автомобилей пострадали два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла 24 сентября на автодороге Клявлино – Шентала. В районе 38-го км 23-летий водитель Богдан-2110 выехал на встречку и врезался в «Ладу Ларгус» под управлением 65-летнего мужчины.
В результате столкновения пострадали водитель машины «Богдан» и его пассажирка, пишет НИА «Самара». Они получили различные травмы и были госпитализированы в медучреждение.
23 августа легковой автомобиль врезался в световую опору на федеральной трассе в Самарской области. Один человек погиб.