28 сентября — День работника атомной промышленности: история и традиции праздника

Каждый год 28 сентября в России отмечается День работника атомной промышленности — профессиональный праздник всех, кто занимается развитием как гражданской, так и оборонной части этой отрасли. В 2023 году он выпадает на четверг. О том, почему для торжества была выбрана именно эта дата и как развивалась атомная промышленность в СССР, читайте в материале «Известий».

День работника атомной промышленности в 2023 году — история

День работника атомной промышленности — молодой праздник. Он появился в 2005 году по указу президента России Владимира Путина. Дата для него была выбрана не случайно, ведь 28 сентября 1942 года председатель Государственного комитета обороны Советского Союза Иосиф Сталин подписал распоряжение «Об организации работ по производству урана». Этот момент считается одной из отправных точек развития атомной промышленности.

Изучать возможности атома советские ученые начали еще в 1920-х годах. В 1921 году при Академии наук СССР была открыта Радиевая лаборатория, а в 1933 году в Ленинграде прошла Всесоюзная конференция по ядерной физике. Дальнейшее развитие этой отрасли ненадолго прервала Великая Отечественная война, так как экономические и технологические ресурсы страны были брошены на борьбу с немецкими захватчиками. Однако после того как в 1942 году стало известно о планах США и Германии по созданию ядерного оружия, советское руководство вновь обратилось к атому.

Перед советскими учеными и инженерами стояла задача по созданию атомной бомбы, но опередить американских коллег на этом поприще им не удалось. Первые испытания этого вида оружия в США прошли в 1945 году, тогда как в СССР они состоялись через четыре года.

Тем не менее в гражданском секторе атомной промышленности Советский Союз всё же вырвался вперед, запустив первую в мире АЭС в Обнинске. Она начала работу в 1954 году, ее мощность составляла всего 5 МВт. Для сравнения, мощность современной Балаковской атомной электростанции составляет 4 тыс. МВт. В Советском Союзе был также введен в эксплуатацию первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах. Он был запущен в 1973 году в городе Шевченко (современное название — Актау).

В 1970-х годах началось строительство первых атомных ледоколов, которые обеспечивали круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. За 20 лет на воду сошли «Арктика», «Сибирь», «Ямал», «Советский Союз» и другие суда. На сегодняшний день атомным ледокольным флотом располагает только Россия.

Современная атомная промышленность РФ насчитывает около 350 организаций и предприятий, сотрудниками которых являются более 330 тыс. человек. Она включает в себя научно-исследовательские институты, атомное машиностроение, оружейный комплекс и предприятия ядерного топливного цикла. Это наукоемкая отрасль, которая входит в число важнейших секторов экономики страны. Она обеспечивает развитие энергетики и медицины, способствует появвлению новых технологий, помогает в освоении космоса и арктических широт.

День работника атомной промышленности в 2023 году — традиции

День работника атомной промышленности отмечают по всей стране. Руководство предприятий устраивает для сотрудников корпоративы, ветеранам отрасли и отличившимся работникам вручаются различные награды. В Кремлевском дворце проходит праздничный концерт, который транслируется по федеральным каналам.

Госкорпорация «Росатом» также проводит Всероссийский кубок атомной промышленности — спартакиаду для работников атомной энергетики и промышленности. Она включает 11 спортивных дисциплин, в том числе волейбол, дартс, мини-футбол, легкую атлетику и перетягивание каната.

День работника атомной промышленности в 2023 году — как поздравить

В 2023 году День работника атомной промышленности выпадает на будний день, поэтому поздравления лучше перенести на вечер. Универсальным способом порадовать виновника торжества станет праздничный ужин в семейном кругу или в его любимом заведении. При наличии свободного времени, можно посетить отраслевую выставку, например, в павильоне «Атомная энергия» на ВДНХ. Если отпраздновать в течение недели не получилось, можно перенести все развлекательные мероприятия на выходные.

Выбирая подарок, лучше ориентироваться не на тематику праздника, а на личные предпочтения человека. Универсальными вариантами будут переносной аккумулятор, ежедневник, бутылка хорошего алкоголя. В качестве сувениров подойдут брелок, футболка, кружка или блокнот с изображением атома.

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