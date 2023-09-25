Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что Вооруженные силы РФ могут уничтожить аэродромы на Западной Украине, с которых взлетают украинские бомбардировщики Су-24. Об этом в понедельник, 25 сентября, он сообщил в своем блоге на канале YouTube.

«Су-24, которые стреляли ракетами Storm Shadow, поднимались в воздух со взлетно-посадочных полос на западных рубежах Украины <…> На Западной Украине есть несколько таких полос. <…> Я уверен, что сейчас русские наблюдают за всеми этими аэродромами», — предложил свою точку зрения Макгрегор.

Кроме того, по предположению эксперта, в какой-то момент украинская армия обнаружит, что вся ее инфраструктура военной авиации испарилась, потому что ВС России ее уничтожили.

Ранее, 23 сентября, журналисты NYT предположили, что контрнаступление ВСУ вряд ли достигнет своих стратегических целей на южном фронте. Также журналисты обратили внимание на заявления некоторых официальных лиц США, утверждающих, что вскоре украинским войскам будет еще труднее продолжать наступление, поскольку грунт станет мягче.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей поездки в США заявил о продолжении контрнаступления осенью и зимой. По его словам, Украина усвоила урок прошлого года, когда она приостановила большинство наступательных операций на несколько месяцев в этот период.

21 сентября обозреватель американской газеты The Hill Брэд Дресс заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) абсолютно потеряют инициативу на поле боя из-за ухудшения погоды. По его словам, дождливая и холодная погода осложнит боевые действия и замедлит украинские операции.

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш, в свою очередь, сообщил, что США сомневаются в возможности ВСУ преодолеть российскую оборону. По его словам, у украинской армии нет шансов на победу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о начале ее проведения было принято на фоне обострения ситуации в регионе.