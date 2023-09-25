Собянин рассказал о разработанном в Москве уникальном промышленном компьютере

Уникальный промышленный компьютер для управления инфраструктурой электроэнергетики, промышленности и информационной безопасности разработан в Москве. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 25 сентября.

«Сегодня отечественных аналогов этому компьютеру нет. Устройство выполняет несколько задач одновременно и хранит большой объем информации. Потребляет меньше энергии, долго работает автономно. Его можно использовать в редко- или труднообслуживаемых помещениях», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Собянин уточнил, что сейчас в столице выпуском компьютерной техники, электроники и оптики занимается более 100 компаний, передает НСН.

По его словам, за семь месяцев этого года производство в этой сфере выросло на 28,4% благодаря почти сотне компаний, сообщает телеканал «360».

В этот же день Собянин рассказал, что участники Московского инновационного кластера (МИК) получили в 2022 году около 16 тыс. патентов на свои изобретения. А с начала текущего года число патентов уже выросло на 23,8% и превысило 19,8 тыс., передает RT.

Также мэр сообщил, что в 2023 году планируется благоустроить около 60 транспортных объектов Москвы — станций метро, БКЛ, МЦД и городских вокзалов.