Бездомная собака искусала четырехлетнюю девочку в центре Уфы

В центре Уфы бездомная собака искусала четырехлетнюю девочку. Об этом 25 сентября сообщило следственное управление СК России по Республике Башкортостан.

По его данным, инцидент произошел 23 сентября во дворе одного из домов на улице Пушкина.

«В результате нападения собаки четырехлетняя девочка получила укушенные раны. Ребенку была оказана медицинская помощь, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Бродячая собака отловлена», — сообщило ведомство на своем сайте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Для его расследования следователям предстоит опросить пострадавшего ребенка и его родителей, очевидцев, работников администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных.

Ранее, 23 сентября, собака напала на трехлетнего мальчика в лифте в подмосковном Красногорске. В результате он получил травмы, по факту инцидента правоохранители инициировали проверку.