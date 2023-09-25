Грызлов заявил о работе Москвы и Минска над воссоединением украинских семей

Россия и Белоруссия ведут работу над воссоединением украинских семей. Об этом 25 сентября заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

«Россия и Беларусь ведут колоссальную работу по воссоединению семей, защите и оказанию необходимой помощи детям, пострадавшим от действий киевского режима», — сказал он ТАСС.

Грызлов также отметил, что Москва и Минск обеспокоены состоянием украинских детей, оказавшихся в Европе.

«Мы вовсе не собираемся злорадствовать над проблемами, с которыми украинцы столкнулись в западных странах. Напротив, мы крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Каждый случай разъединения семей — это человеческая трагедия, в которой страдают прежде всего ни в чем не повинные дети», — указал он.

По его словам, уже несколько месяцев Запад раскручивает информационную кампанию, выдвигая против России и Беларуси бездоказательные обвинения в якобы насильственной депортации детей из Украины.

23 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен обосновать заявления, касающиеся якобы кражи Россией детей на Украине. Лавров указал, что генсек ООН, как и другие члены секретариата организации, должен работать беспристрастно и нейтрально.

До этого, 21 сентября, Лавров передал Гутерришу видеообращение луганской 14-летней школьницы Фаины Савенковой, в котором она просит остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе, прекратить обстрелы мирных домов и школ, остановить поставки на Украину западного оружия. Видеоролик был передан в ходе встречи дипломатов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.