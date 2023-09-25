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Грызлов заявил о работе Москвы и Минска над воссоединением украинских семей

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Россия и Белоруссия ведут работу над воссоединением украинских семей. Об этом 25 сентября заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

«Россия и Беларусь ведут колоссальную работу по воссоединению семей, защите и оказанию необходимой помощи детям, пострадавшим от действий киевского режима», — сказал он ТАСС.

Грызлов также отметил, что Москва и Минск обеспокоены состоянием украинских детей, оказавшихся в Европе.

«Мы вовсе не собираемся злорадствовать над проблемами, с которыми украинцы столкнулись в западных странах. Напротив, мы крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Каждый случай разъединения семей — это человеческая трагедия, в которой страдают прежде всего ни в чем не повинные дети», — указал он.

По его словам, уже несколько месяцев Запад раскручивает информационную кампанию, выдвигая против России и Беларуси бездоказательные обвинения в якобы насильственной депортации детей из Украины.

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23 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен обосновать заявления, касающиеся якобы кражи Россией детей на Украине. Лавров указал, что генсек ООН, как и другие члены секретариата организации, должен работать беспристрастно и нейтрально.

До этого, 21 сентября, Лавров передал Гутерришу видеообращение луганской 14-летней школьницы Фаины Савенковой, в котором она просит остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе, прекратить обстрелы мирных домов и школ, остановить поставки на Украину западного оружия. Видеоролик был передан в ходе встречи дипломатов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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