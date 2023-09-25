Пассажир летевшего из Санкт-Петербурга самолета скончался после потасовки на борту

Пассажир самолета, следовавшего рейсом из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды, скончался после потасовки на борту. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СКФО в Telegram-канале.

Во время полета между двумя петербуржцами 42 и 36 лет произошел конфликт. Замечание им сделал 55-летний житель Пятигорска, после чего тот получил удар по голове.

После приземления буйных пассажиров встретили сотрудники транспортной полиции, которые провели нарушителей порядка вместе с потерпевшим в дежурную часть с целью дальнейших разбирательств. Однако вскоре 55-летнему мужчине стало плохо, врачам скорой помощи, прибывшим на место, спасти его не удалось, он скончался от инфаркта.

В отношении обоих нарушителей порядка были составлены административные протоколы. Против одного из них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее, 21 августа, глава Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин спас жизнь стюардессе, у которой произошла остановка сердца на борту самолета во время полета. Женщине стало плохо, она потеряла сознание из-за остановки сердца, Курынин оперативно начал оказывать ей помощь.