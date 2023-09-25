Прибывающие в Нью-Йорк мигранты оказываются на улицах из-за нехватки мест

В Нью-Йорке мигрантов выселяют из временных приютов из-за нехватки мест. В Сети появились кадры, как беженцы толпятся под дождем у входа в отель, передает телеканал «Известия». Нью-Йорк переживает беспрецедентный миграционный кризис. По данным Коалиции в защиту бездомных, по состоянию на август. В августе число бездомных в Нью-Йорке оценивалось в 80 тыс. человек, что на 18% больше, чем в 2022 году. Мэр Эрик Адамс заявил, что в городе зарегистрировали не менее 90 тыс. просителей убежища за год.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.