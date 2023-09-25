США ввели экспортные ограничениия против пяти российских компаний

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения на пять российских компаний. Об этом 25 сентября говорится в уведомлении, размещенном в федеральном реестре.

«Эти организации, по оценке правительства США, действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов», — говорится в пояснении.

Также в перечень были добавлены компании из Китая, Финляндии, Германии, Омана, Пакистана и ОАЭ.

Ранее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом стимулируют развитие страны. По его словам, так происходит с 2014 года.

14 сентября в Кремле указали на отсутствие понимания принципа введения и снятия санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не понимает ни логику введения, ни логику отмены антироссийских мер.

В июле Путин отметил, что западные страны вводят санкции против тех, кто не согласен жить по придуманным ими правилам.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. К этому моменту против России введено 11 пакетов западных санкций.