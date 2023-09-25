Около 20 новых остановок транспорта появятся в Ульяновске

На дорогах Ульяновска планируют обустроить 19 новых остановочных павильонов. Об этом сообщает городская администрация.

По три остановки появятся на улице Варейкиса и проспекте Академика Филатова, по две — Карла Либкнехта, Маршала Устинова, Льва Толстого, по одной — на Пожарского и Димитровградском шоссе. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», пишет ulpravda.ru.

«Дополнительно в этом году в рамках пилотного проекта на пересечении улиц Минаева и 12 Сентября подрядчики ведут монтаж экспериментальной подогреваемой платформы остановочного павильона, предназначенной для обеспечения комфортных условий ожидания транспорта зимой», — отметил замначальника управления дорожного хозяйства и транспорта Иван Берлибо.

По его словам, за счет средств Железнодорожного района новые остановки также смонтировали возле СНТ «Солнышко», «Белый Ключ – 1», «Белый Ключ – 2», недалеко от СНТ «Рябинка». Силами МБУ «Правый берег» отремонтированы еще 43 остановочных павильона.