Путин провел встречу с генпрокурором Игорем Красновым

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным прокурором Игорем Красновым. Информация об этом 25 сентября появилась на сайте президента.

Во время встречи обсуждалась работа ведомства по направлениям, которые президент обозначил приоритетными в марте 2023 года во время расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры. Краснов рассказал о том, что ведомство всегда реагировало на случаи, связанные с военнослужащими армии РФ и членами их семей. Все ситуации оказания некачественной медицинской помощи раненым, отказов в средствах реабилитации и в выплатах медицинских страховок в связи с гибелью бойцов расследовались ведомством. Краснов также добавил, что мобилизованным предоставили кредитные каникулы, а в их отношении были приостановлены тысячи исполнительных производств.

Он рассказал президенту и о том, что Генпрокуратура координирует работу правоохранительных органов по борьбе с преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом, и добавил, что суды удовлетворили более 24 тыс. исков о возвращении государству незаконно утраченной собственности, их общая сумма составляет более 187 млрд рублей.

«<...> безусловно, все эти вопросы не решить без профессиональных кадров в прокуратуре, в том числе в наших новых регионах», — подчеркнул он.

Во время встречи обсуждалась и сфера ЖКХ. Генпрокурор сообщил президенту о том, что россияне чаще всего жалуются на нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и завышенные тарифы. Ведомство всегда реагирует обращения граждан и проводит необходимые проверки. Так, по результатам проверки за этот год в 23 регионах страны была пересчитана оплата для населения, а траты на сумму более 5 млрд рублей были исключены из тарифов ресурсоснабжающих организаций.

«Это те денежные средства, которые, по сути, лежали на плечах населения», — добавил Краснов.

Обсуждались и остросоциальные проблемы общества, которые, как отметил генеральный прокурор, «могут стать дестабилизатором общественной обстановки». Среди проблем он выделил вопросы соблюдения законодательства в отношении социально уязвимых групп: пенсионеров, детей-сирот, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей.

«Только по результатам работы за первое полугодие судами удовлетворено свыше 6 тыс. наших исковых заявлений в защиту социально незащищенных слоев населения», — подытожил Краснов.

В конце встречи президент поблагодарил Генеральную прокуратуру за проделанную работу в сфере надзора за законностью в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее, 21 сентября, Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде. В рамках своей поездки в Великий Новгород президент также провел заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России.

До этого, 27 июля, генпрокурор провел совещание о подведении итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2023 года и исполнении ранее данных поручений. На коллегии отмечалось, что за указанный период ведомством было пресечено около 3 млн нарушений в сфере исполнения законов, соблюдения прав и свобод граждан.