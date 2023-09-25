Реклама
Прямой эфир
Мир
Пашинян провел встречу с главой МВД России
Мир
Умер основатель группы The Association Терри Киркман
Мир
США сняли санкции с российской компании через неделю после введения
Мир
В пригороде Степанакерта взорвалась цистерна с бензином
Экономика
США ввели санкции против «ВСМПО-Ависма»
Общество
В Госдуме решили отрегулировать деятельность маркетплейсов
Мир
В расположении российских миротворцев оказались 675 жителей Карабаха
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний» не убрали шасси при уходе на запасной аэродром в Новосибирск
Мир
США выделят Польше кредит на $2 млрд на модернизацию обороны
Культура
Актер Бурунов озвучит героя сказки-блокбастера «По щучьему велению»
Мир
РФ просит суд ООН признать, что у него нет юрисдикции по иску Украины
Общество
Синоптик пообещал москвичам самый сухой сентябрь за 144 года
Мир
В США заявили о возможностях РФ уничтожить аэродромы на Западной Украине
Мир
В Минобороны Финляндии назвали поддержку Украины дорогой

Путин провел встречу с генпрокурором Игорем Красновым

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным прокурором Игорем Красновым. Информация об этом 25 сентября появилась на сайте президента.

Во время встречи обсуждалась работа ведомства по направлениям, которые президент обозначил приоритетными в марте 2023 года во время расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры. Краснов рассказал о том, что ведомство всегда реагировало на случаи, связанные с военнослужащими армии РФ и членами их семей. Все ситуации оказания некачественной медицинской помощи раненым, отказов в средствах реабилитации и в выплатах медицинских страховок в связи с гибелью бойцов расследовались ведомством. Краснов также добавил, что мобилизованным предоставили кредитные каникулы, а в их отношении были приостановлены тысячи исполнительных производств.

Он рассказал президенту и о том, что Генпрокуратура координирует работу правоохранительных органов по борьбе с преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом, и добавил, что суды удовлетворили более 24 тыс. исков о возвращении государству незаконно утраченной собственности, их общая сумма составляет более 187 млрд рублей.

«<...> безусловно, все эти вопросы не решить без профессиональных кадров в прокуратуре, в том числе в наших новых регионах», — подчеркнул он.

Во время встречи обсуждалась и сфера ЖКХ. Генпрокурор сообщил президенту о том, что россияне чаще всего жалуются на нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и завышенные тарифы. Ведомство всегда реагирует обращения граждан и проводит необходимые проверки. Так, по результатам проверки за этот год в 23 регионах страны была пересчитана оплата для населения, а траты на сумму более 5 млрд рублей были исключены из тарифов ресурсоснабжающих организаций.

«Это те денежные средства, которые, по сути, лежали на плечах населения», — добавил Краснов.

Обсуждались и остросоциальные проблемы общества, которые, как отметил генеральный прокурор, «могут стать дестабилизатором общественной обстановки». Среди проблем он выделил вопросы соблюдения законодательства в отношении социально уязвимых групп: пенсионеров, детей-сирот, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей.

«Только по результатам работы за первое полугодие судами удовлетворено свыше 6 тыс. наших исковых заявлений в защиту социально незащищенных слоев населения», — подытожил Краснов.

В конце встречи президент поблагодарил Генеральную прокуратуру за проделанную работу в сфере надзора за законностью в оборонно-промышленном комплексе.

Заработанная плата: президент сообщил о росте реальных доходов россиян
А также рассказал о кадровых проблемах на фоне исторической безработицы в стране

Ранее, 21 сентября, Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде. В рамках своей поездки в Великий Новгород президент также провел заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России.

До этого, 27 июля, генпрокурор провел совещание о подведении итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2023 года и исполнении ранее данных поручений. На коллегии отмечалось, что за указанный период ведомством было пресечено около 3 млн нарушений в сфере исполнения законов, соблюдения прав и свобод граждан.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023