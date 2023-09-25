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Более 120 пар поженились на Северном речном вокзале в Москве за сезон

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В Москве более 120 пар поженились на Северном речном вокзале за сезон. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщила и.о. заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, больше 120 пар поженились на Северном речном вокзале с мая по сентябрь в рамках проекта по выездной регистрации брака «Новые адреса счастья». Это на 20% больше, чем в 2022 году, уточняет сайт kp.ru.

«Свадебный сезон был богат на красивые даты: торжественные церемонии проходили 07.07, 17.07, 08.08, 19.09 и в другие дни», — приводит слова Раковой «Москва 24».

Она указала на то, что особой популярностью у пар пользовалось 23-е число каждого месяца, отмечает НСН. Всего на Северном речном вокзале в указанную дату поженились 10 пар, в Москве — более 900.

Церемонии проходят в здании Северного речного вокзала, вход в зал осуществляется с набережной Москвы-реки, где их ожидают гости и ведущая. Молодоженов регистрируют под сводами потолка с художественной росписью и на фоне отреставрированных панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы, сообщает телеканал «360». Проводятся регистрации с 20:00 до 00:00, пишет РИАМО.

После заключения брака молодожены могут пройти на смотровую площадку и провести фотосессию. По словам и.о. заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на Северном речном вокзале обустроен зеленый парк с фонтанами и цветниками, а также благоустроенная набережная, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Всего для москвичей доступно более 30 площадок для выездных регистраций брака, в том числе колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, «Москвариум», речной трамвайчик и другие.

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