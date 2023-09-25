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Эксперт прокомментировал старт продаж в России внедорожника BAIC BJ80 из Китая

В России запустили продажи нового рамного внедорожника BAIC BJ80 из Китая — мнение эксперта Солдатова
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Фото: BAIC
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Обозреватель «Известий» Роман Солдатов 25 сентября прокомментировал старт продаж в России нового рамного внедорожника BAIC BJ80 из Китая.

Как отметил эксперт, появление новых автомобилей на отечественном рынке — это всегда хорошая новость.

«Китайские марки активно заменяют ушедшие бренды. BAIC BJ80 — это качественная копия Jeep с увеличенными габаритами. По техническим характеристикам также не уступает своему «собрату». Но остается вопрос цены. Стоимость китайского внедорожника в Китае составляет около 2–3 млн рублей в зависимости от комплектации», — сказал он.

В России, с учетом курса и издержек при транспортировке будет продаваться от 4–5 млн рублей, указал Солдатов.

«Это высокая цена, но надо понимать, что BAIC BJ40 — весьма экзотичный автомобиль, который рассчитан в первую очередь на активный отдых и езду по трудным дорогам, в городских условиях все его преимущества будут незаметны, а за счет крупных габаритов эксплуатация будет некомфортной. Но свою аудиторию автомобиль в России точно получит», — сказал эксперт.

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22 сентября сообщалось, что китайский автопроизводитель Changan осенью выведет на российский рынок новый гибридный кроссовер, а в следующем году — премиальный бренд электромобилей.

5 сентября стало известно, что Россия занимает лидирующую позицию среди крупнейших направлений экспорта авто для КНР с долей 16,8%. Китай в июле поставил в Россию машин на $1,06 млрд. В июне стоимость ввезенных из КНР авто составила $1,03 млрд. Таким образом, июльские показатели стали самыми высокими за всю историю импорта автомобилей из Китая.

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